OSTUNI- Una cena con orecchiette, frise e un buon vino rosso. Questi gli ingredienti che hanno deliziato la serata di Madonna a Ostuni in compagnia dei figli, del fidanzato e di un gruppo di amici con i quali ha cantato ‘Bella ciao’ suonando il tamburello con i ‘Terraross’. Proseguono così i festeggiamenti nel Salento per il suo 63esimo compleanno. Come colonna sonora per il racconto della sua serata a Ostuni sui social ha scelto ‘Nel blu dipinto di blu’ di Domenico Modugno: