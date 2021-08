PUGLIA – Continua senza sosta l’avanzata dei contagi in Puglia, raddoppiati nell’arco di un mese. Sono 4.208 le persone attualmente positive.

Nelle ultime 24 ore sono stati registrati 11.910 tamponi, a fronte dei quali sono emersi 184 nuovi casi positivi in Puglia: 46 in provincia di Bari, 8 in provincia di Brindisi, 48 nella provincia BAT, 31 in provincia di Foggia, 41 in provincia di Lecce, 7 in provincia di Taranto, 3 casi di residenti fuori regione. Si registra anche un decesso.