Lucifero non cede: il gran caldo continua

PUGLIA – L’anticiclone africano di questi giorni non cede: l’anticiclone Lucifero continua ad imperversare e causa danni, come gli incendi, disagi e malori.

Anche Bari, è tra le città da bollino rosso che , secondo il Ministero, evidenziano un un rischio per la salute per tutta la popolazione e non solo per i più fragili. Le ondate ondate di calore, dalle 8 e per almeno 72 ore, in Campania: la Protezione Civile della Regione Campania ha emanato un avviso di criticità. Si prevedono temperature massime che potranno essere superiori ai valori medi stagionali di 7-8°C, associate ad un tasso di umidità che potrà superare anche il 70-80% e in condizioni di scarsa ventilazione.