Mellone scrive al ministro Patuanelli: “La mia politica senza steccati al servizio del territorio”

NARDò – Lettera aperta del sindaco di Nardò Pippi Mellone al ministro delle Politiche agricole e forestali Stefano Patuanelli. Il primo cittadino risponde alle parole critiche che il ministro ha usato sul suo rapporto con il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano e sul sostegno annunciato da quest’ultimo alla sua ricandidatura a sindaco. Di seguito il testo della missiva pubblica.

“Sig. Ministro, francamente le sue critiche sono immeritate, probabilmente frutto di pregiudizio e cattiva informazione. Io sono un sindaco civico, espressione democratica di una coalizione trasversale nella quale si riconoscono uomini e donne per bene, cittadini che, mettendo da parte le ideologie, scelgono programmi, idee, visione del futuro, libertà. Una coalizione nella quale non c’è spazio per i partiti nazionali perché deve rappresentare il territorio: tutti i miei candidati sono svincolati dai partiti.

Per me e il mio gruppo parlano le azioni, i fatti, ciò che facciamo ogni giorno per la mia città e per i suoi abitanti. La verità è che io sono uomo libero, un uomo del popolo e governo in nome del popolo. Fascista o comunista, estremista o moderato, sono etichette che a me stanno strettissime. Io ogni santo giorno mi sveglio e lavoro a servizio della mia città, della Puglia, dell’Italia e della Costituzione sulla quale ho giurato. Emiliano lo sa, per questo mi vuole bene. E lo sanno anche i miei concittadini. Per questo mi vogliono bene”.