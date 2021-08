“Delusione centrosinistra”, la polemica di Prossima

LECCE- Duro l’attacco dell‘associazione Prossima sulle prossime amministrative e non solo: “Ci saremmo aspettati -si legge nella nota- che dopo il lancio della creatura politica del presidente Emiliano CON, la strategia fosse quella di ampliare il campo moderato e progressista in Puglia senza cedere ai facili richiami del consenso qualunque esso sia, eppure l’appoggio esplicito alla ricandidatura del sindaco di destra di Nardò, non va in questa direzione. Così come non va nella direzione della buona politica il voto unanime al ripristino in maniera retroattiva del trattamento di fine mandato votato in consiglio regionale”. Da qui il consiglio di Prossima: quello di destinare tempo e risorse in progetti più importanti, come quello della riforestazione”