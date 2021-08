Treni: bando di gara per vendita scalo merci Salento

LECCE-Sarà pubblicato giovedì prossimo 12 agosto dal Gruppo FS Italiane, d’intesa con il ministero delle Infrastrutture, il bando di gara per la vendita dello scalo merci ferroviario di Lecce-Surbo. A darne notizia è la viceministra alle Infrastrutture, Teresa Bellanova.

“Già all’indomani della nomina a viceministra – dichiara – avevo assunto l’impegno a cogliere pienamente questa esigenza territoriale, avvalorata dalle sinergie e convergenze in atto tra la Regione Puglia e quelle realtà economiche e produttive territoriali disponibili a partecipare al rilancio delle strutture. E’ evidente infatti il ruolo determinante per il Salento di uno Scalo merci al servizio di quei sistemi produttivi di eccellenza penalizzati proprio dalla carenza di adeguati e innovativi sistemi di trasporto delle merci su ferro, e più in generale della logistica pugliese e meridionale. Per questa ragione in questi mesi siamo stati impegnati, d’intesa con la Regione Puglia e l’assessore Delli Noci, nel costante e proficuo confronto con il Gruppo FS Italiane. “Negli ultimi mesi – afferma Alessandro Delli Noci, assessore allo Sviluppo economico – abbiamo lavorato molto sulla riattivazione e valorizzazione dello Scalo ferroviario di Surbo, stimolando sia gli operatori del settore della logistica sia le aziende affinché ripensassero l’organizzazione per la spedizione delle proprie merci”.