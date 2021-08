Emergenza sanitaria, ordinanza per riorganizzare i Pronto soccorso e i ricoveri d’urgenza

PUGLIA- Per far fronte all’emergenza sanitaria, alla luce dell’aumento dei contagi, il governatore della Regione Puglia Michele Emiliano ha emanato una nuova ordinanza per riorganizzare l’attività nei pronto soccorso e garantire i ricoveri d’urgenza.

L’ordinanza dispone che, con decorrenza immediata e fino al 31 agosto 2021, salvo proroga, i Direttori Generali delle Aziende Sanitarie Locali e Aziende Ospedaliere dovranno adottare provvedimenti urgenti per il coinvolgimento di: Medici di Medicina Generale, Dirigenti medici in servizio presso le Unità Operative degli Ospedali. E ancora, potranno essere coinvolti anche i dirigenti medici a riposo. Il tutto al fine di garantire i turni dei Pronto soccorso, in coerenza con le disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia.

Infine, i Direttori delle Unità Operative degli Ospedali pugliesi dovranno garantire la massima disponibilità di posti letto necessari alla gestione dei ricoveri in emergenza da Pronto soccorso

ordinanza 261