Idda torna alla Virtus Francavilla

FRANCAVILLA F.NA – (t.d.g.) Dopo quattro anni Riccardo Idda torna a difendere i colori biancoazzurri. Il difensore, 33 anni, aveva salutato la piazza francavillese al termine della stagione 2016-2017 chiusa con 34 presenze e 4 gol. L’ingaggio è stato ufficializzato dalla società del presidente Magrì nel pomeriggio. Il difensore sardo con la Virtus Francavilla, nella stagione 2016-2017, centrò la qualificazione ai play off. In queste stagioni ha indossato la maglia del Cosenza in serie C e poi in serie B. Con i silani ha collezionato 135 presenze (di cui 84 in Serie B) e 3 reti.

Il calciatore si è già messo a disposizione del tecnico Taurino nel ritiro di Palena, in Abruzzo.