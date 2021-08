Amministrative 2021: si vota il 3-4 ottobre

PUGLIA- Le Elezioni amministrative si svolgeranno domenica 3 e lunedì 4 ottobre, con eventuale turno di ballottaggio domenica 17 e lunedì 18 ottobre. In Puglia si vota per il rinnovo di 54 Comuni

In Provincia di Brindisi – Si vota a Cellino San Marco, Cisternino, Fasano e San Pancrazio Salentino.

In Provincia di Lecce in 21 comuni, tra questi a Gallipoli e Nardò.

Poi a Alessano, Alliste, Cannole, Caprarica, Castrignano del Capo, Cavallino, Collepasso, Diso, Lizzanello, Melissano, Nociglia, Patù, Poggiardo, Sanarica, Specchia, Taurisano, Taviano, Trepuzzi, Ugento.

In Provincia di Taranto – Si vota per il rinnovo di 9 amministrazioni comunali: Avetrana, Fragagnano, Ginosa, Grottaglie, Massafra, Monteparano, San Giorgio Ionico, Statte, Torricella.