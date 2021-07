Ok Commissione Agricoltura a pdl promozione birra artigianale locale

BARI- Le birre artigianali Made in Puglia , prodotte con materie prime locali, da vent’anni stanno conquistando fette di mercato sempre più importanti. Sulla loro valorizzazione e promozione punta la proposta di legge approvata oggi in Commissione Agricoltura.

Via libera della Commissione Agricoltura alla proposta di legge per la valorizzazione e promozione della birra artigianale pugliese. Birre fortemente identitarie, prodotte con materie prime locali, che raccontano il territorio e le sue tipicità, dal Salento al Gargano. Un comparto che negli ultimi vent’anni è sempre più in fermento in Puglia, soprattutto grazie all’intuizione di giovani produttori che hanno scommesso su coltivazioni alternative all’uva da vino.

Se questa proposta diventerà legge, ai birrifici artigianali agricoli censiti ed inseriti in un apposito elenco regionale, saranno destinati interventi specifici per le attività di promozione e valorizzazione, con un impegno di 100mila euro per il 2022.

Dal consigliere Paolo Pagliaro è giunta la proposta, recepita dalla Commissione, di organizzare un tour di promozione del testo di legge, coinvolgendo anche Camere di Commercio e Province, per incontrare sul territorio i birrai artigianali.

In quarta Commissione, congiunta con la sesta, è stata anche approvata la delibera di Giunta regionale del 14 luglio scorso, che porta da 2 a 5 milioni il fondo per la promozione e iI sostegno pubblico al pluralismo e all’innovazione dell’informazione e della comunicazione regionale.