Lecce, partita la prevendita per l’amichevole di Vicenza

FOLGARIA (Trento) – (t.d.g.) La preparazione della squadra giallorossa nel ritiro trentino di Folgaria è proseguita oggi con un allenamento pomeridiano al centro Centro Sportivo “Marzari”. In mattinata, invece, i giocatori si sono sottoposti a fisioterapia. Nel pomeriggio, Baroni ha diretto l’allenamento (in avvio di seduta si è registrato un intenso, ma breve temporale) basato su esercitazioni tecnico-tattiche e partita finale su campo ridotto. Soltanto il difensore rumeno Benzar ha seguito un allenamento differenziato. Domani, invece, sono previsti due allenamenti. Il Lecce, venerdì sera, sarà impegnato in un’amichevole contro il Lanerossi Vicenza allo stadio Menti (ore 20). Con la partita di Vicenza si chiuderà la fase di ritiro. La prevendita dei tagliandi (al via da oggi pomeriggio alle ore 16) è vietata ai residenti in Puglia. Inoltre, l’accesso è limitato a mille persone. I settori aperti al pubblico saranno la Tribuna Centrale e la Curva Sud. .