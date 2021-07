Sanitaservice gestirà il servizio 118. Sergio: “Lavoriamo per la massima qualità”

LECCE – La Asl di Lecce ha affidato a Sanitaservice e la gestione del servizio di emergenza-urgenza 118 che, dopo l’internalizzazione dei mesi scorsi delle postazioni gestite dalle ditte Meleleo e Ikebana, passa interamente sotto l’esercizio della società in house.

Oltre alle postazioni già internalizzate di Otranto, Casarano, Ugento, Gallipoli e Scorrano, saranno gestite le ulteriori 12 ambulanze e le 6 automediche attualmente gestite dalle associazioni di volontariato. La spesa annua prevista è di 6.924.907,42 euro, a cui vanno ad aggiungersi i costi di gestione delle postazioni già in servizio.

Attualmente il servizio consta di ambulanze India (con medico), Mike (con infermiere), Victor (con soccorritore) che vedono alle dipendenze delle associazioni di volontariato 44 dipendenti e 145 volontari; mentre sulle automediche sono in servizio 27 dipendenti e 12 volontari.

Le ambulanze sono : 5 a Lecce, 1 a Martano, 1 a Veglie, 1 a Campi, 1 a Nardò, 3 nei PPIT di Campi, Poggiardo, Nardò. Le automediche: 2 a Lecce, 1 a Galatina, 1 a Casarano, 1 a Gagliano del Capo, 1 a Scorrano. La delibera è frutto di un lungo lavoro che ha visto lavorare, fianco a fianco, Sanitaservice e Asl per la stesura del business plan propedeutico al complesso lavoro di internalizzazione.

«Ora tocca a Sanitaservice – puntualizza l’amministratore unico di Sanitaservice Lecce, Luigino Sergio – e si tratterà di affrontare un passaggio complesso che ci impegnerà nei prossimi mesi. Ringrazio il direttore generale di Asl Lecce per aver, una volta di più, dato fiducia alla società che grazie alla sua volontà e al nostro impegno sta facendo passi da gigante qualificando servizi per i cittadini. Quello del 118 è un passaggio importante figlio delle scelte di politica sanitaria della Regione Puglia prima e di Asl Lecce poi che per quanto riguarda Sanitaservice passa dal Bilancio di previsione 2021 e dalla modifica dello Statuto approvati nella scorsa primavera. Questi atti ci hanno permesso di ampliare la rosa dei servizi e, per quanto riguarda il 118, si tratta di passare a una fase esecutiva di medio termine. Tutte le procedure saranno tempestivamente pubblicate sul sito istituzionale di Sanitaservice nel rispetto delle norme sulla trasparenza e a tutela dei soggetti coinvolti. Questo per tranquillizzare quanti, in questi giorni, ci chiedono chiarimenti ed esprimono preoccupazioni sulla procedura da seguire».

Con l’internalizzazione del servizio 118 e con l’affidamento in house del 118, Asl Lecce ha inteso «uscire da una lunga fase di frammentazione nella gestione del servizio stesso, prima affidato in parte a ditte private, in parte ad Associazioni di volontariato comunque miste, in parte alla stessa Asl, centrando così l’obiettivo della gestione del servizio in capo ad un unico soggetto».