Covid, il bollettino in Puglia: 154 nuovi positivi

PUGLIA- Ecco il bollettino Covid di oggi in Puglia: su 7.336 test per l’infezione da Covid-19 coronavirus sono stati registrati 154 casi positivi: 33 in provincia di Bari, 27 in provincia di Brindisi, 10 nella provincia BAT, 32 in provincia di Foggia, 25 in provincia di Lecce, 22 in provincia di Taranto, 1 fuori regione, 4 casi attribuiti a provincia non nota. Non sono stati registrati decessi.

Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 2.804.129 test.

246.021 sono i pazienti guariti. 1.931 sono i casi attualmente positivi.