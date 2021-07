Insediamento Commissione criminalità organizzata, Pagliaro: Fronte comune contro la mafia e i suoi tentacoli nella società sana

BARI- Si è insediata stamattina la “commissione regionale di studio e di inchiesta sul fenomeno della criminalità organizzata in Puglia”. La presidenza è affidata a Renato Perrini, eletti invece vicepresidente e segretario rispettivamente Debora Ciliento e Alessandro Leoci. L’obiettivo è contrastare l’infiltrazione criminosa nell’attività pubblica, anche attraverso la collaborazione con altre amministrazioni territoriali, istituzioni, organi della magistratura, forze dell’ordine e rappresentanze della società civile.

Nota del consigliere regionale Paolo Pagliaro, capogruppo La Puglia Domani e Presidente MRS: «Fare fronte comune contro i tentacoli mafiosi che s’infiltrano nella società e nell’economia sana della nostra terra. È l’obiettivo che deve vederci tutti impegnati, minoranza e maggioranza, nella Commissione regionale di studio e d’inchiesta sul fenomeno della criminalità organizzata, insediata oggi in Consiglio. L’elezione unanime dei colleghi Perrini come presidente, Ciliento vicepresidente e Leoci segretario, è un segnale di compattezza che promette bene per l’impegno che ci attende, come sentinelle istituzionali contro gli assalti criminali in ogni forma.

“Se la gioventù le negherà il consenso, anche l’onnipotente e misteriosa mafia svanirà come un incubo”: queste parole del giudice Borsellino, ucciso 29 anni fa per mano della mafia, ci indicano il cammino. È dai giovani che bisogna partire, dalla loro educazione a contrastare la criminalità con forza, per poter coltivare una società sana e capace di dire no alle lusinghe del denaro facile. Più vicini a chi denuncia, più intransigenti con chi è connivente: questo è l’esempio da dare, per seminare fiducia nelle istituzioni e coraggio nel contrasto alle mafie.

Alla VII Commissione spetta un compito importante, che sono certo ci vedrà tutti impegnati».