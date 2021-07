“Via Paola Clemente”: una strada per la bracciante morta di fatica

CRISPIANO- “Via Paola Clemente”: una strada di Crispiano sarà intitolata alla bracciante 49enne morta di fatica il 13 luglio 2015. Sorgerà in contrada Alezza, dove la donna ha vissuto il periodo della sua giovinezza. A deliberare l’intestazione è stata la Giunta comunale del sindaco Luca Lopomo.

Paola Clemente è diventa il simbolo dello sfruttamente sui campi della Puglia: era impiegata in campagna per due euro all’ora. “Via Paola Clemente vittima del lavoro” si leggerà sulla segnaletica che attende ora il nullaosta della prefettura.

“È doveroso ricordare, ogni giorno, la storia di Paola – scrive il primo cittadino – per evitare che il silenzio possa prevalere sulla storia della bracciante, a maggior ragione oggi, visto i recenti episodi che ci raccontano di altri morti nei campi che hanno indotto sindaco di Brindisi e presidente della Regione a fare delle ordinanze per evitare ai lavoratori di essere esposti nelle ore più calde della giornata”.