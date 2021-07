Covid, la curva dei contagi riprende a salire

BARI- Dopo settimane in continua discesa, la curva dei contagi da Covid-19 ricomincia a salire anche in Puglia: 58 in più rispetto alla giornata di venerdì. È il dato che emerge dal bollettino odierno diramato dalla Regione: attualmente positive sono 1.699 persone mentre ieri il dato era fermo a 1.641. I nuovi casi registrati, a fronte di 6.702 test, sono quasi il doppio rispetto a ieri, 81, di cui ben 29 in provincia di Lecce, già sotto la lente del Ministero della Salute soprattutto per la diffusione della variante Delta. Ci sono poi 16 nuovi positivi in provincia di Bari, 4 in provincia di Brindisi, 2 nella BAT, 23 a Foggia, 5 in provincia di Taranto, 1 caso fuori regione e 1 caso di provincia non nota.

È stato registrato 1 decesso in provincia di Brindisi.

I ricoveri, ad ogni modo, restano stabili a quota 74 e questo è un dato cruciale per il monitoraggio ministeriale e l’eventuale ritorno in zona gialla.