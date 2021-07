La costruzione del nuovo Lecce dal Salento al Trentino

FOLGARIA – Una squadra giovane e affamata. Calciatori pronti a tutto per emergere, pronti a lottare, sudare, combattere, pronti a scrivere una pagina importante della storia del calcio giallorosso, insieme ai compagni esperti che sapranno indicare la via.

Il Lecce è arrivato in Trentino, a Folgaria, così, con un aereo pieno di nuove speranze e un pullman nuovo pronto a solcare le strade dell’Italia intera per andare incontro ad un sogno.

Inizia con tanti buoni auspici il ritiro dei ragazzi di mister Marco Baroni, volto nuovo anche lui, vecchio cuore giallorosso da calciatore, da arcigno difensore, che nella settimana di pre ritiro nel quartier generale dell’Acaya Golf Resort ha gettato le basi della costruzione della nuova squadra che il direttore dell’Area Tecnica Pantaleo Corvino sta unendo tassello dopo tassello.

Cinque i volti nuovi per adesso ma ancora il mercato è lungo e non mancheranno le sorprese; sono arrivati alla corte di Baroni l’attaccante esterno Olivieri, i difensori Tuia e Bjarnason, i centrocampisti Blin e Helgason, ultimo in ordine di arrivo che raggiungerà nelle prossime ore in ritiro i compagni.

Fino al 30 luglio i giallorossi alloggeranno all’Alpen Hotel Eghel preparandosi per il prossimo torneo giorno dopo giorno, di allenamento in allenamento. Il cammino sull’erbetta del Trentino è già iniziato, al fresco, lontani dall’afa salentina.

Quattro le amichevoli in programma. Si scende subito in campo sabato alle 17 a Folgaria con l’USD Sinigo, formazione di Terza Categoria. Mercoledì 21 sempre alle 17, sfida al Rovereto che milita in Promozione, ancora al comunale di Folgaria; sabato 24 luglio big match dal sapore di serie A con lo Spezia al Comunale di Arco alle 17:00; e venerdì 30 prima del rientro nel Salento la sfida con il Vicenza, alle 20:00, allo Stadio Romeo Menti.

Adesso è tempo di lavorare non solo sulla preparazione fisica e gli schemi ma anche per cementare il nuovo gruppo tra sogni, impegno, sudore, speranze ma anche un po’ relax.

Al fianco dei giallorossi, è partita anche TeleRama per raccontare giorno dopo giorno il percorso del Lecce, gare amichevoli comprese che saranno trasmesse in esclusiva con telecronaca curata da Tonio De Giorgi. La nuova stagione calcistica riparte così, verso un futuro tutto da scrivere e raccontare.

M.Cassone

PS: articolo aggiornato alle 10:30