Fitto condannato a risarcire 500 mila euro alla Regione. Fitto: sentenza contraddittoria, ricorreremo in Cassazione

PUGLIA- La Corte di Appello di Bari, terza sezione civile, ha condannato l’europarlamentare di Fratelli d’Italia Raffaele Fitto, per fatti risalenti a quando era presidente della Regione Puglia, a risarcire la Regione per circa 500 mila euro di danni morali. In sede penale è stata dichiarata anni fa la prescrizione dei reati e oggi il procedimento si è definito in sede civile.

I giudici lo hanno ritenuto responsabile di falso ideologico con riferimento a una delibera di Giunta regionale dell’aprile 2004 relativa all’affidamento a privati della gestione delle Residenze sanitarie assistite. I giudici hanno condannato Fitto per i soli danni morali ma non per quelli patrimoniali. “Una sentenza incredibilmente contraddittoria – ha commentato Fitto – che mi lascia basito e che mi accingo chiaramente ad impugnare in Cassazione. Contraddittoria perché chiarisce in modo indiscutibile che non esiste alcun danno patrimoniale, e che la Regione Puglia – costituitasi parte civile – aveva quantificato e richiesto in oltre 25 milioni di euro, ma, di contro mi condanna a pagare per un ‘presunto danno d’immagine’, quantificato ‘equitativamente’ in 350mila euro oltre rivalutazione ed interessi. Con i miei avvocati – conclude – presenteremo ricorso”.