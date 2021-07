Protesta disabili, centrodestra all’attacco di Emiliano

PUGLIA- Da tre giorni i disabili protestano sotto il palazzo della Regione sul lungomare di Bari, ma il presidente Emiliano non ha trovato il tempo di incontrali, di ascoltarli. C’è una carrozzina sotto la sua finestra, e un cartello che lo invita a sedersi con loro, ma dal governatore della Puglia nessuna risposta. È un segnale d’indifferenza inaccettabile. Lo afferma in una nota il consigliere regionale e capogruppo La Puglia Domani Paolo Pagliaro. Emiliano resta sordo alla voce dei disabili -continua- Una voce che da un anno e mezzo non ha neppure un garante regionale, figura importante di cui abbiamo sollecitato la nomina con un’audizione presentata ormai tre mesi fa. L’assessora Barone assicura che le persone con disabilità sono state ascoltate più volte, da lei e dai segretari di Emiliano, e rimanda tutto al 22 luglio. Ma l’assenza e il silenzio del presidente non possono passare inosservati”.

“Sull’assistenza ai disabili -continuano i consiglieri regionali di Forza Italia Stefano Lacatena, Giandiego Gatta, Paride Mazzotta e Vito De Palma– chiediamo l’intervento del Ministro per le Disabilità, un intervento deciso e determinato per sopperire alle lacune di una gestione regionale improduttiva e distante dalle esigenze di chi dovrebbe essere al centro dell’attenzione della politica”.

Anche “Fratelli d’Italia segue con attenzione la protesta dei disabili pugliesi. Ci siamo assicurati – affermano i consiglieri Luigi Caroli, Giannicola De Leonardis, Antonio Gabellone, Renato Perrini, Francesco Ventola e il capogruppo Ignazio Zullo– che siano trattati umanamente e che a loro venga fornita ogni tipo di assistenza. Ma alle belle parole di solidarietà devono seguire azioni che possano in qualche modo contribuire a risolvere il problema della disabilità e delle famiglie”