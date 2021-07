Lecce, si parte per Folgaria. Sabato la prima amichevole

LECCE (G. Serafino) – Si entra nel vivo della preparazione al prossimo campionato in casa Lecce. Oggi, infatti, è in programma la partenza per il Trentino, località Folgaria, sede del ritiro estivo dei giallorossi.

Per 15 giorni il piccolo comune alpino in provincia di Trento, posto a 1.170 metri sopra il livello del mare, diventerà il quartier generale dei salentini, dove mister Marco Baroni plasmerà il nuovo Lecce che darà l’assalto alla promozione in massima serie.

A differenza della scorsa estate, quindi, quest’anno il lavoro pre campionato dei giallorossi sarà lontano dal Salento: dopo due anni si torna al nord, tra i monti e la frescura del Trentino Alto Adige. L’U.S. Lecce ha ringraziato l’APT Alpe Cimbra che ha contribuito a rendere possibile l’operazione sottoscrivendo l’accordo di Premium Sponsor per la prossima stagione.

“È una grande soddisfazione poter ospitare il ritiro del Lecce Calcio sull’Alpe Cimbra di Folgaria – afferma Nicola Port, presidente Apt. Da sempre la nostra località è legata al mondo dello sport e dei grandi campioni come dimostrano i grandi eventi sportivi che vi si svolgono sia in estate che in inverno. Aspettiamo per un caldo benvenuto tutta la squadra e i loro tifosi”.

Bagagli pronti, insomma. All’arrivo, i giocatori e lo staff tecnico e dirigenziale prenderanno possesso delle camere, per poi mettersi subito al lavoro. Sabato è già in programma la prima amichevole estiva. Baroni testerà i suoi contro l’USD Sinigo, formazione di Terza Categoria. I prossimi impegni, invece, andranno con l’aumentare della caratura degli avversari: mercoledì 21 sfida al Rovereto, mentre gli ultimi due test match saranno un vero e proprio banco di prova. Sabato 24 luglio gara contro lo Spezia, formazione di Serie A, mentre chiuderà il ritiro la partita contro i pari categoria del Vicenza, in agenda venerdì 30 luglio allo Stadio Romeo Menti.