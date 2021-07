Covid, ricoveri in aumento. Il bollettino: 42 nuovi casi in Puglia e due decessi

PUGLIA- L’emergenza sanitaria non si arresta, anzi. Dopo quasi due mesi, per la prima volta in Puglia tornano ad aumentare anche i ricoveri per Covid. L’incremento è comunque minimo, tre pazienti in più rispetto a martedì, però è il segnale di una inversione di tendenza.

Intanto, nell’ultimo bollettino regionale delle ultime 24 ore su 6.085 test effettuati sono stati registrati 42 casi positivi: 5 in provincia di Bari, 6 in provincia di Brindisi, 2 nella provincia BAT, 7 in provincia di Foggia, 15 in provincia di Lecce, 5 in provincia di Taranto, 1 caso di residente fuori regione. 1 caso attribuito a provincia non nota.

Sono stati registrati 2 decessi, uno in provincia di BT e uno in provincia di Lecce.

1.651 sono i casi attualmente positivi.

Continua anche a preoccupare la variante Delta. Lo rileva il monitoraggio settimanale della fondazione Gimbe: dal 7 al 13 luglio, rispetto a sette giorni prima, c’è stato un aumento dei nuovi casi del 29,1%. Nonostante questo, sono 43 i casi attualmente positivi ogni 100mila abitanti, in lieve diminuzione grazie al fatto che, nel frattempo, sono aumentante anche le guarigioni.