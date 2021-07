Gruppo Forza Italia: “Esenzione dal pagamento del bollo auto? La Giunta Emiliano ha detto no!” 

BARI- “Avevamo proposto una mozione per prevedere l’esenzione dal pagamento del bollo auto, ma la Giunta di Emiliano ha detto di no: il provvedimento è stato bocciato oggi dal Consiglio Regionale ed il centrosinistra, in coerenza con la propria tradizione, ha così dimostrato che non è interessato a sollevare i cittadini dalla tassa automobilistica, nemmeno in quest’epoca di gravissime difficoltà per le famiglie pugliesi”. Lo affermano in una nota i consiglieri regionali di Forza Italia Paride Mazzotta, Giandiego Gatta e Stefano Lacatena.

“La nostra mozione -continuano- è stata depositata lo scorso aprile e la sua “ratio” affondava le radici nella grave crisi economica dovuta al Covid e nella prolungata permanenza in zona rossa della Puglia che ha, ovviamente, ridotto l’utilizzo delle automobili. Ma è stata calendarizzata solo oggi, con migliaia di pugliesi che hanno già adempiuto a tale all’obbligo. Così, abbiamo presentato un emendamento alla mozione per prevedere forme di compensazione per coloro che avessero già versato le somme, e di esenzione per tutti gli altri. La Giunta regionale, invece, non solo ha dato un’interpretazione fantasiosa del parere degli uffici, ma ha anche bocciato la mozione. Tradotto: siamo in una Regione che ha deciso di voltare le spalle alle famiglie, sottraendosi da ogni sforzo per dimostrare tangibile, e non retorica, vicinanza e attenzione alla nostra comunità”.