Virtus Francavilla, ultimo giorno libero. Nel mirino Pierno e Maselli

FRANCAVILLA FONTANA – Domenica di attesa in casa Virtus Francavilla, ultima domenica libera, lunedì tutti in sede per il pre-ritiro e dunque, fino al 28 luglio, il team guidato da mister Taurino lavorerà allo stadio Giovanni Paolo II.

Proprio Roberto Taurino insieme al suo staff ed ai nuovi acquisti sarà presentato nel pomeriggio di domani, lunedì 12 luglio, nella sala stampa dello stadio.

In modo silente intanto continua il lavoro sul calciomercato che entra nel vivo e potrebbe distendersi anche sull’asse Francavilla-Lecce con l’arrivo in biancazzurro, in prestito, del centrocampista ventenne Sergio Maselli tra i protagonisti della promozione in Primavera 1 della squadra allenata da Vito Grieco che vanta già 6 presenze in B e 3 in Tim Cup, e di Roberto Pierno terzino destro, anche lui ventenne, l’anno scorso in prestito al Catanzaro. Trattative a fari spenti che si potrebbero accendere da un momento all’altro.

Dal 29 luglio fino all’11 agosto i biancazzurri effettueranno il ritiro in Abruzzo, nel comune di Palena in provincia di Chieti, saranno ospiti dell’Hotel Terrazzo d’Abruzzo e si alleneranno allo stadio comunale “Angeli di Palena”.

Tutto pronto quindi per l’inizio di una nuova stagione in serie C, per continuare nel solco di un sogno, il calcio professionistico, che per la società del presidente Antonio Magrì è ormai una solida realtà.