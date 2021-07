Lecce in fila per Marrone. Rodriguez sfida Coda

LECCE – (t.d.g.) Il Lecce di Baroni ha iniziato la preparazione precampionato. Per ora test sul campo dell’Acaya Resort che andranno a sviluppare il lavoro che si svolgerà da venerdì prossimo a Folgaria, in Trentino, sede del ritiro estivo fino al 30 luglio prossimo.

Una rosa in cui sono ancora presenti molti giocatori che dovrebbero lasciare il Lecce in questa sessione estiva. Il direttore dell’area tecnica Pantaleo Corvino è, intanto, intervenuto, in alcuni ruoli chiave del modulo che l’allenatore Baroni andrà a sviluppare insieme alla squadra nelle prossime settimane.

DIFESA NUOVA – In difesa sono arrivati Tuia e Bjarnason: un reparto, quello difensivo, sul quale Baroni lavorerà tantissima per voltare definitivamente pagina con il recente passato in cui la difesa del Lecce non ha certamente brillato per solidità. Con un nuovo modulo, con le indicazioni di Baroni e con i nuovi elementi a disposizione si cercherà di rendere più sicuro questo settore.

MARRONE VERO OBIETTIVO? – Quelli di Tuia e Bjarnason sono solo i primi arrivi, non è certamente finita qui. Corvino forse è sullle tracce di Luca Marrone, difensore centrale, ma cresciuto come centrocampista. L’ex Juventus potrebbe fare al caso del Lecce. Un giocatore duttile che nella passata stagione, nel Crotone, ha collezionato 21 presenze, da centrale difensivo. Tuttavia Corvino dovrà liberare prima qualche posto in squadra per fare spazio a nuovi arrivi.

Per le corsie esterne di difesa Corvino lavora all’acquisizione di due calciatori per la fascia destra e forse uno per quella mancina, ma solo se dovessero andare via in tre, cioè Calderoni, Zuta e Vera.

RODRIGUEZ CARICO – In attacco lavori in corso sulle corie esterne. Baroni inizia a studiare Olivieri, utilizzabile pure come centrale dove si contendono il posto Massimo Coda e Pablito Rodriguez, l’attaccante spagnolo che nella passata stagione iniziò in ritardo la sua avventura con la squadra giallorossa a causa del Covid e di qualche problemino fisico.

La sua stagione si è conclusa con 19 presenze e 6 gol. Il suo debutto in giallorosso arrivò solo il 27 dicembre scorso, quindicesima giornata di andata, quando realizzò il gol vittoria contro il Vicenza e poi fu costretto a uscire causa infortunio. Un calciatore che il prossimo 4 agosto festeggerà il ventesimo compleanno e le cui potenzialità sono tutte da scoprire.

Intanto l’ex prodotto della cantera del Real Madrid sembra già carico per la prossima stagione. Sul proprio profilo Instagram ha postato un breve video di una delle primissime sedute di allenamento ad Acaya.