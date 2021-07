PUGLIA- Nell’ultimo bollettino regionale su 6174 test effettuati sono stati registrati 41 casi positivi: 10 in provincia di Bari, 6 in provincia di Brindisi, 5 nella provincia BAT, 3 in provincia di Foggia, 12 in provincia di Lecce, 5 in provincia di Taranto.

Non sono stati registrati decessi.

2.110 sono i casi attualmente positivi.