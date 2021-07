SALENTO – Grandi manovre in Serie C per le squadre salentine impegnate nella prossima stagione della Lega Pro. In casa Taranto, la promozione ha convinto la dirigenza a voler confermare mister Laterza in panchina e il Direttore Sportivo Motervino. L’allungamento dei rispettivi contratti è arrivato nelle scorse ore: scadenza 2023. Si tratta della più naturale prosecuzione di un progetto che si è rivelato vincente e che non vuole fermarsi proprio adesso, una volta racquistata la serie professionistica.

Adesso, depositata la documentazione per l’iscrizione al prossimo campionato di C e messo a punto lo staff tecnico, le attenzioni dei rossoblu sono tutte per il mercato. Si guarda molto in casa Lavello dove interessano i profili del centrocampista Lorenzo Longo (sempre più vicino), dell’attaccante Lorenzo Liurni e dell’esterno offensivo mancino Pablo Burzio, autore nell’ultima Serie D di 16 marcature e otto assist. Interesse poco nascosto anche per l’ex Lecce Giuseppe Torromino.

La Virtus Francavilla, invece, è agli sgoccioli delle vacanze. Mentre Manuele Castorani saluta i tifosi e passa ufficialmente all’Ascoli, da lunedì prossimo partirà il pre-ritiro allo stadio Giovanni Paolo II, nel corso del quale verranno effettuati tutti i test, medici e atletici. Sempre lunedì è in programma la conferenza stampa di presentazione di mister Roberto Taurino, dello staff tecnico e dei nuovi acquisti.

Dal 29 luglio all’11 agosto, infine, i biancazzurri effettueranno il ritiro in Abruzzo, nel comune di Palena.