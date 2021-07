Rifiuti, da Regione soldi ai Comuni che portano l’umido altrove

BARI- La Regione Puglia rimborserà i Comuni per i maggiori costi dovuti al conferimento fuori regione della frazione organica dei rifiuti. Questo perché gli impianti in Puglia sono pochi e già pieni. La delibera, con uno stanziamento di 3 milioni e 800 mila euro, è stata proposta dall’assessora all’Ambiente Anna Grazia Maraschio e approvata ieri in giunta.

La distribuzione dei fondi sarà basata su un criterio di premialità, che consentirà di favorire in proporzione i Comuni più virtuosi nella raccolta differenziata. Inoltre, la Regione Puglia sta procedendo nel percorso di realizzazione degli impianti di compostaggio e, nell’ambito dei lavori di aggiornamento del Piano dei Rifiuti, prevede un ulteriore potenziamento dell’impiantistica pubblica.