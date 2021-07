Fp Cgil: si rimoduli la rete trasfusionale

LECCE- Il sindacato FP Cgil Lecce chiede al Presidente della giunta regionale, all’assessore alla Sanità e alle istituzioni di competenza di effettuare una rimodulazione della rete trasfusionale. “Dopo che la Regione Puglia -scrivono in una nota il coordinatore e segretario provinciale Cosimo Malorgio e Fabiano Polimeno- ha ridisegnato la rete ospedaliera, appare del tutto evidente come la rete trasfusionale debba essere riorganizzata in funzione di tale contesto e pertanto si dovrebbe prevedere in ogni presidio ospedaliero sia di base, che di I Livello, una Unità Operativa Semplice a valenza Dipartimentale dove effettuare la raccolta di sangue intero. Questo -concudono-consentirebbe di eliminare il continuo trasporto su tutto il territorio di sacche di sangue o emoderivati, inoltre garantirebbe tempestività nell’affrontare le emergenze chirurgiche senza mettere a repentaglio la salute dei nostri concittadini”.