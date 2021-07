Lecce, Bjarnason è arrivato: tutto pronto per il raduno

LECCE – In casa Lecce fervono i preparativi per l’inizio delle visite mediche di rito e della preparazione pre-campionato, con la partenza per Folgaria prevista per il prossimo 15 luglio. La squadra resterà in ritiro in Trentino fino al 30 luglio. Nel frattempo, l’8 luglio al via con le visite mediche presso il Centro BioLab di Cutrofiano e con i test da campo presso l’Acaya Golf Resort & SPA, con il tecnico Marco Baroni che ha già comunicato la lista dei convocati per il raduno in sede.

INGI C’È – Intanto, il difensore islandese Ingi Bjarnason, classe 1999, è arrivato all’aeroporto di Brindisi. Il talentuoso giocatore acquistato dal direttore Pantaleo Corvino a titolo definitivo ha firmato con il club di Via Colonnello Costadura un contratto di durata triennale e con opzione per altre due stagioni. Il gigante islandese è, quindi, già a disposizione dell’allenatore giallorosso in vista dell’inizio dei “lavori” per il prossimo campionato cadetto. Un elemento di valore e carisma per la retroguardia giallorossa.