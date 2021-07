Nardò Technical Center, in pista 10 giovanissimi futuri meccatronici salentini

NARDÒ – Al Nardò Technical Center, primo giorno della fase di studio sul campo per dieci neodiplomati delle province di Lecce e Brindisi, coinvolti nel percorso di formazione con teoria e pratica, organizzato con l’istituto Cuccovillo dedicato ai futuri meccatronici, “figura praticamente introvabile -scrivono dal Centro- nel Salento e in Puglia”. Il piano di studi è stato presentato nella storica pista neretina in località Fattizze dai vertici del Centro.

Prende così il via un’avventura unica per i giovanissimi studenti salentini.