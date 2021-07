Lecce, ultime ore di vacanza. Attesa per l’incontro tra la società e Mancosu

LECCE – (t.d.g.) Inizia la settimana della ripresa per il Lecce. La squadra giallorossa uscì di scena lo scorso 20 maggio. Da allora vacanze, ma soprattutto bilanci, analisi, progetti, previsioni. In sintesi: una nuova programmazione. Fallito l’immediato ritorno in Serie A, ancora oggi ha del clamoroso l’inatteso arresto della formazione leccese proprio sul rettilineo del traguardo, la compagine societaria si è rimessa al lavoro per allestire la nuova rosa con l’obiettivo di abbassare principalmente il monte ingaggi arricchendo, se possibile, la rosa di calciatori giovani, di prospettiva che possono rappresentare linfa vitale in termini economici nel prossimo futuro.

LECCE OPERATIVO – Il club leccese è stato tra i più operativi della cadetteria. L’ultimo in ordine di arrivo è stato l’argentino Pizzini, per il quale in realtà non c’è ancora l’annuncio ufficiale. Ma dovrebbe essere ormai questione di ore.

VIA AL PRE RITIRO – Giovedì prossimo si avvierà il ritiro pre campionato in sede e tutti i calciatori precettati si sottoporrano alle visite mediche e ai primi test da campo per sviluppare da questi il lavoro che sarà svolto in Trentino, a Folgaria, a partire dal 16 luglio.

REBUS MANCOSU – È atteso in sede anche capitan Mancosu. Sempre che nei prossimi giorni non ci siano sviluppi sul suo futuro. È infatti previsto un incontro con il suo agente. Nonostante un contratto che scade nel 2023, per Mancosu, quella passata, potrebbe essere stata l’ultima stagione in giallorosso. Si ragionerà, probabilmente, su una buonauscita. Non sembrano esserci altri motivi poiché è un discorso che si potrebbe pure posticipare al prossimo anno. Ma l’indirizzo tattico che il tecnico Baroni dovrebbe dare alla squadra vedrebbe forse ai margini l’attuale capitano, ma solo se si pensa che nelle ultime stagioni ha giocato prevalentemente da trequartista abbandonando quello che era il ruolo che ha caratterizzato gran parte della sua carriera, vale a dire l’interno, che potrebbe ricoprire pure nel 4-3-3 di prossimo sviluppo.

NON SOLO MANCOSU – Quella di Mancosu potrebbe non essere l’unica partenza eccellente. Nel discorso di una revisione del monte ingaggi e di un abbassamento dell’età media potrebbero essere coinvolti pure Lucioni, Pisacane e, sia pure più giovani, Meccariello e Gabriel.

LISTA RITIRO – Pertanto Corvino sarà impegnato sul fronte cessioni. In ritiro dovrebbero partire attualmente 26 calciatori, ma il numero è destinato ad aumentare se dovesse essere ufficializzato l’arrivo di Pizzini. E in ritiro ci sarà pure qualche giovane Primavera. Alla partenza per Folgaria mancano 11 giorni e la lista di coloro che raggiungeranno il Trentino per la preparazione estiva potrebbe modificarsi di ora in ora.