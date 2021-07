Scicafè, torna l’aperitivo scientifico al Parco

MARTIGNANO – Terza edizione di Scicafè, il caffè della Scienza a Martignano . Incontro informale con grandi uomini e donne di scienza al Parco Turistico culturale Palmieri

Organizzato dagli alunni delle terze classi della Scuola Secondaria di primo grado dell’Istituto Comprensivo di Calimera, Caprarica di Lecce e Martignano, torna per la terza edizione “Scicafè” il caffè della Scienza.

L’evento è stata l’occasione per i giovani alunni della scuola, e per la comunità intera, di affrontare le tematiche scientifiche in modo innovativo, mettendo al centro i contenuti attraverso il racconto e la sensibilità delle persone, siano essi scienziati, divulgatori, ricercatori, di fama nazionale e internazionale, disponibili ad un confronto diretto e informale con gli studenti; un approccio in grado di rispondere con entusiasmo alle grandi questioni e domande che la scienza sollecita.

Anche questa edizione si è arricchita di grandi ospiti, a cominciare dal Dott. Marco Cattaneo, Fisico, Direttore di importanti periodici e dal Dott. Fabio Cacciapaglia, Immunologo e Reumatologo, Ricercatore Docente universitario.

Nel corso dell’evento premiate le classi e gli alunni vincitori dei progetti scolastici dell’anno appena concluso.