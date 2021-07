Brucia la costa di Castro: in azione anche un Canadair

CASTRO – Ancora incendi in provincia di Lecce. L’ultimo ha tenuto impeganti per ore vigili del fuoco e protezine civile in un vasto rogo lungo la costa di Castro, a nord della Grotta Zinzulusa. La tramontana ha spinto pericolosamente le fiamme verso l’area abitata a ridosso del costone e è stato necessario l’intervento di un Canadair arrivato dalla Calabria, da Lamezia Terme.