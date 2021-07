Tempio di Atena a Castro, audizione di Pagliaro: “Merita un parco archeologico”

BARI – “Un tesoro inestimabile che fatica a venire alla luce, perché mancano i finanziamenti per la campagna di scavi. Il tempio di Atena a Castro, l’antica Castrum Minervae, è molto probabilmente la rocca dove approdò Enea in fuga da Troia. Di fronte a tanta bellezza, impossibile non fare appello alla Regione affinché trovi i fondi per finanziare la campagna di scavi diretta dall’illustre archeologo Francesco D’Andria, con l’obiettivo di allestire un parco archeologico che avrebbe un eccezionale appeal storico e turistico”.

Proprio a questo punta l’audizione che nelle scorse ore ha richiesto in Commissione Cultura il consigliere regionale Paolo Pagliaro: a mettere insieme le menti e le energie migliori per un progetto ambizioso e importante, “che restituirebbe centralità a Castro -dice- e ad una storia straordinaria che dà lustro al Salento e alla Puglia. E’ necessario l’impegno condiviso di Regione, Ministero della Cultura, Università e autorità locali”.