Ondate di calore provocano black out: disagi a Brindisi, persone bloccate in ascensore

BRINDISI- L’ondata di calore che tiene sotto scacco il Salento continua a guastare le linee di media tensione e a produrre black out. In mattinata, a Brindisi, a partire dalle 8 e per oltre 4 ore, a rimanere senza elettricità sono state 2mila famiglie, soprattutto nei quartieri Bozzano, Sant’Elia e La Rosa. Tanti i disagi e i vigili del fuoco sono intervenuti anche per soccorrere delle persone rimaste bloccate negli ascensori.

“ I tecnici di E-Distribuzione – hanno fatto sapere da Enel – hanno immediatamente allertato il centro operativo per fare arrivare a Brindisi un generatore elettrico che consentisse di rialimentare le utenze senza che dovessero attendere la riparazione definitiva del guasto. Contemporaneamente un laboratorio mobile dotato di sonde a impulsi ha avviato la ricerca del punto in cui le linee interrate hanno subito il guasto per poi procedere con le operazioni di scavo e riparazione definitiva”.

E-Distribuzione, a fronte del prosieguo delle ondate di calore, resta comunque in stato di allerta e con un numero rinforzato di risorse reperibili h24. L’azienda sta operando in tutta la regione con turni continuativi e avvicendati di oltre 500 tecnici, provenienti anche da Marche, Abruzzo e Molise.