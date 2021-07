Covid, nel Leccese solo 172 positivi

LECCE – Mentre continua a destare preoccupazione l’avanzata della variante indiana in Puglia, pari al 16,2 per cento dei casi positivi individuati stando agli ultimi dati ufficiali, continuano a calare i contagi complessivi in provincia di Lecce: 101 in meno rispetto a otto giorni fa. Sono solo 172 i cittadini attualmente positivi e 55 i comuni Covid free, tre in più rispetto ad una settimana fa.

Sono i dati del report diramato dalla Asl di Lecce.

Calano i numeri anche nel capoluogo, che passa da 79 a 44 positivi; a Surbo, dove da 19 si passa a 14; a Castrignano dei Greci, dove da 14 si scende a 6. Si registrano, ancora, 8 contagi a Lizzanello; 7 a Veglie; 5 a Minervino, Leverano e Galatone; 4 ad Arnesano, Campi Salentina, Galatina, Porto Cesareo e Salice Salentino.

Continuano a svuotarsi i reparti ospedalieri: si passa da 32 a 22 degenti, con 0 persone in rianimazione dopo il decesso dell’ultimo paziente ricoverato. 8 pazienti restano in Malattie infettive a Galatina, 7 in Pneumologia, 4 al Fazzi, 3 a San Cesario per la ripresa post Covid.

La gran parte dei contagi si registra in famiglia, oltre l’80 per cento, mentre il 7,3 per cento dei casi a lavoro.

La campagna di vaccinazione è andata avanti a tamburo battente negli ultimi sette giorni, anche se subirà una battuta d’arresto dalla prossima settimana per la somministrazione delle prime dosi agli under50. Nel frattempo, la cartina continua a colorarsi di verde scuro: significa che la copertura vaccinale è oltre il 61 per cento non solo nei comuni di Diso, Castro, Santa Cesarea Terme, Ortelle, Spongano, Nociglia, Botrugno, San Cassiano e Carpignano Salentino, ma anche ad Andrano, Calimera, Caprarica di Lecce, Castrì di Lecce, Castrignano dei Greci, Giuggianello, Martignano, Palmariggi, Poggiardo, Seclì, Sternatia, Surano, Zollino.