Covid, zero decessi. In Puglia meno di 4mila positivi

BARI- Zero decessi e meno di 4mila positivi in tutta la Puglia. Il nuovo bollettino regionale sull’epidemia fa ben sperare: nell’ultima giornata, sono stati registrati 3.940 test per l’infezione e 33 casi positivi: 2 in provincia di Bari, 12 in provincia di Brindisi, 1 nella provincia BAT, 1 in provincia di Foggia, 6 in provincia di Lecce, 9 in provincia di Taranto, 1 caso di residente fuori regione, 1 caso di provincia di residenza non nota.

Come detto, non sono stati registrati decessi. Al momento sono 3.875 i casi attualmente positivi e 242.723 i pazienti guariti.

Ad aver contratto il virus dall’inizio dell’emergenza sono stati 253.238 pugliesi.