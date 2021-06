PUGLIA – Ok alla riapertura delle discoteche: il Comitato Tecnico Scientifico ha ufficialmente autorizzato l’apertura in zona bianca. La data dovrebbe essere quella del 10 luglio, sarà il governo a definirla e comunicarla. Come ipotizzato, per entrare si dovrà esporre il Green Pass, il documento che accerta la vaccinazione anti Covid, la guarigione dal Covid oppure il risultato negativo di un tampone effettuato nelle 48 ore precedenti.