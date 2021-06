Corvino pensa in grande: Blin ha firmato, prende forma il nuovo Lecce

LECCE – È questa una settimana molto delicata e importante per il Lecce del neo-allenatore Marco Baroni. La squadra che affronterà il prossimo campionato cadetto inizia lentamente a prendere forma, grazie alle azzeccate operazioni di mercato di Pantaleo Corvino che si trova a Milano e resterà in terrà lombarda fino alla giornata di giovedì.

Dopo l’arrivo in giallorosso di Alessandro Tuia, esperto difensore centrale ex Benevento, è stata la volta di Marco Olivieri arrivato nel Salento dalla Juventus con la formula del titolo temporaneo con diritto ed obbligo di riscatto. L’esterno offensivo, classe ’99, nell’ultima stagione ha vestito la maglia dell’Empoli collezionando 31 presenze e 6 reti tra Campionato e Coppa Italia.

Anche il gioiellino francese Alexis Blin si è legato al Lecce: un vero colpo di mercato, questo, di Corvino. Il mediano 24 anni, ex Amiens, ha sottoscritto un accordo triennale con opzione per il quarto anno. La scelta di ripartire con un nuovo progetto arriva dopo 3 stagioni e 92 presenze con il club di cui era anche capitano. Il calciatore arriverà a Lecce nel primo pomeriggio di giovedì e si sottoporrà alle visite mediche di rito.

Rinforzare la rosa: sembra essere questa la prerogativa del direttore di Vernole, ma si deve necessariamente anche sfoltire la squadra per fare cassa e a questo si penserà a breve.

“Si giocherà con una punta, non come regola fissa, vi saranno situazioni in cui il modulo potrà variare. Voglio una squadra aggressiva ed organizzata, ma sarà il campo a parlare”: così, con molta decisione, Marco Baroni il giorno della sua presentazione.

E poi, i giocatori che non hanno ruoli specifici dovranno adattarsi all’idea di calcio del mister toscano. Si parte con la nuova avventura il prossimo 8 luglio con le visite mediche ed il 15 ritiro previsto a Folgaria, in Trentino.

C. Tommasi.