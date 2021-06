LECCE (G. Serafino) – Pazza, imprevedibile, mai scontata. Anche quella 2021/2022 sarà una Serie B elettrizzante. Nei giorni scorsi si è definito il quadro completo delle 22 squadre partecipanti e mai come questa volta, il torneo cadetto si preannuncia più difficile che mai. Le novità della stagione sono il ritorno su SKY per quel che riguarda i diritti tv, mentre si attendono novità sulla possibile riapertura degli stadi dopo un intero anno s spalti vuoti, inizialmente anche con la capienza ridotta.

In attesa di definire i dettagli, però, la B ora è completa: nei giorni scorsi si sono conclusi i playoff di Lega Pro che hanno visto trionfare l’Alessandria. Per i grigi un ritorno in cadetteria che ora lontano 46 anni, a completare la lista delle neo promosse che comprende anche Como, Perugia e Ternana. Dalla Serie A, invece, sono giunte Crotone, Parma e Benevento, tutte decise a dare l’assalto al pronto ritorno in massima serie.

La geografia stavolta premia la Lombardia, regione rappresentata da ben quattro squadre (Brescia, Como, Cremonese, Monza), segue il Veneto con tre rappresentati (ChievoVerona, Cittadella, Vicenza) ma si fanno valere anche Emilia Romagna, Umbria e Calabria, con due squadre ai nastri di partenza. Dodici in tutto le regioni dello Stivale rappresentate con un netto predominio del nord. Da Roma in giù, infatti, troviamo solo cinque squadre (Frosinone, Benevento, Lecce, Crotone e Reggina). Escluse entrambe le isole.

Davvero tante le piazze storiche e innumerevoli le insidie verso il sogno promozione. Il Lecce, data tra le favorite per la vittoria finale della prossima stagione, dovrà vedersela davvero con tanti avversari, forse troppi, uno più ostico dell’altro. Un dato su tutti: su 22 squadre ce ne sono 6 che negli ultimi due anni hanno calcato gli stadi delle Serie A. Alle retrocesse dei mesi scorsi , infatti, vanno aggiunte il Lecce, appunto, la Spal e il Brescia, deluse lo scorso anno dal mancato ritorno nell’Olimpo del calcio. Il Parma, con il ritorno di Buffon in porta, il Benevento e il Crotone cercheranno di riprendersi il posto perso un anno fa. Ma occhio alle altre piazze da sempre insidiose per la cadetteria: il Cittadella orami è una certezza, così come Frosinone deciso a rispondere a riscattare un campionato anonimo.

Occhio anche al solito Chievo, così come al Monza: la mancata promozione su cui tutti avevano scommesso ha alleggerito il portafogli di Berlusconi e Galliani, ma non la ambizioni brianzole. E poi le neo promosse: l’armata Ternana, che ha dominato il girone C della Lega Pro si candida a stupire, al pari del Como con la nuova società che vuole bruciare le tappe della sua crescita.

Le outsider? Pisa e Reggina che stavolta non vorranno perdere il treno dei playoff.

Il campionato partirà il 21 agosto e si concluderà il 6 maggio. Sosta invernale prevista dal 30 dicembre al 14 gennaio 2022.

Di seguito l’elenco completo delle regioni rappresentate

Lombardia 4: Brescia, Como, Cremonese, Monza

Veneto 3: ChievoVerona, Cittadella, Vicenza

Calabria 2: Crotone, Reggina

Emilia Romagna 2: Parma, Spal

Umbria 2: Perugia, Ternana

Campania 1: Benevento

Friuli-Venezia Giulia 1: Pordenone

Lazio 1: Frosinone

Marche 1: Ascoli

Piemonte 1: Alessandria

Puglia 1: Lecce

Toscana 1: Pisa