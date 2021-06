Festival “Virtù e Conoscenza”: premiate le eccellenze del Mediterraneo

PORTO CESAREO- Spettacolo, musica ed emozioni e, poi come sempre, la celebrazione di quelle personalità che oltre ad amare la propria terra, la proiettano in Italia e nel mondo, con il proprio talento, studio, impegno, estro e creatività, ma anche generosità e alti valori umani.

Di scena sabato sera in piazza NAZARIO SAURO a Porto Cesareo, la cerimonia del Premio Virtù e Conoscenza, ideato e organizzato da Cosimo Damiano Arnesano, presidente dell’associazione Mediterraneamente in collaborazione con il comune di Porto Cesareo, con la consegna degli Alti Riconoscimenti alle personalità selezionate da una Giuria Tecnica presieduta dalla Consigliera Nazionale di Parità – Ministero del Lavoro e delle Politiche SocialiSerenella MOLENDINI.

A condurre la serata, i giornalisti Fabiana Pacella e Francesco Vitulano, il tutto accompagnato dalla musica dell’ensable EUPHONIC diretta dal maestro Joele Micelli, con tanti artisti.

10 le “Eccellenze Mediterranee” che hanno ricevutola statuetta del dio Toth (divinità egizia della scienza e della sapienza) per essersi distinte per genialità, estro, talento, moralità, propensione alla solidarietà ed al bene comune.

Beatrice RANA: Pianista, eccellenza salentina nel mondo

Nicoletta MANNI: Prima Ballerina del Teatro alla Scala

Veronica VITALE: ricercatrice, cantautrice, imprenditrice discografica, per il suo talento e il suo impegno profuso contro il bullismo e per il suo sostegno all’infanzia

Giulio DE ANGELI: “per il suo immenso amore per la ricerca contro le malattie neurodegenerative.

E ancora il premio è stato consegnato al registra Edoardo WINSPEARE: per il suo amore verso la terra salentina

Ad Elena GENTILE: “Pediatra ospedaliera e politica, per il suo impegno a costruire un sistema di welfare innovativo a favore dei più piccoli, dei disabili e dei più fragili.

Ad Besnik MUSTAFAJ: “Scrittore, già Ambasciatore d’Albania a Parigi e Ministro degli Esteri nell’era post comunista, per aver condannato nelle sue opere ogni forma di totalitarismo e dittatura.

A Sergio FONTANA: “Farmacista, Presidente della Fondazione Archeologica Canosina e Presidente di Confindustria Puglia, rappresentante del mondo dell’imprenditoria che ora deve risollevarsi dopo un periodo di grande difficoltà. A premiarlo un altro imprenditore, l’editore di Telarama Paolo Pagliaro.

Emozionante la consegna dei due riconoscimenti alla memoria: a Carlo ACUTIS morto a soli 15 anni ma per la sua fede e per la dedizione al prossimo venerato dalla chiesa come beato. E a Renato MORO, caporedattore centrale del Nuovo Quotidiano di Puglia scomparso improvvisamente il 24 febbraio di quest’anno. A consegnare la statuetta a Ludovica, figlia di Renato, è stato il giornalista Rai Enzo del Vecchio.