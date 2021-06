Ex Galateo, il Parco consegnato ai leccesi

LECCE-È stato nel ‘900 un sanatorio per la cura dei malati di tubercolosi. Una volta abbandonato è diventato un rudere nella città con un degrado cresciuto nel corso degli anni. Ora, dopo un percorso di recupero cominciato nel 2015, ai leccesi è stato restitutito il parco che circonda la struttura e che serviva, come servirà anche oggi, a dare sollievo: un tempo ai malati, ora ai cittadini che vorranno godersi un po’ di verde.

L’amministrazione leccese ha scelto il 21 giugno, giorno del solstizio d’estate e giornata europea della Musica per il taglio de nastro affidato alla presidente del Consiglio Regionale Loredana Capone con accanto il presidente Emiliano e il sindaco Carlo Salvemini. Ad accompagnare la cerimonia la Banda della Città di Lecce.

Il Parco è di proprietà di Puglia Valore Immobiliare, società di cartolarizzazione della Regione Puglia, che, dopo la dismissione da parte della Asl, ha acquisito tutta l’area incluso l’ampio giardino. Nel 2015, la Regione ha stanziato 1 milione e 200 mila euro per la trasformazione dello spazio verde di 18.400 mq in un parco pubblico e, a luglio dell’anno successivo, è stato firmato il protocollo d’intesa con il Comune, a cui ne veniva demandata la gestione per un periodo di 25 anni, rinnovabili. I lavori di riqualificazione dell’area, avviati nel 2019, si sono conclusi e l’11 giugno scorso è avvenuta la consegna del “Parco Urbano Ex Galateo” al Comune, che gestirà l’area e le strutture in essa presenti fino a quando, a seguito di procedura di gara, avverrà l’affidamento a un soggetto esterno.

Il nuovo parco, che conserva l’originaria impronta di giardino all’italiana con viali ortogonali, pine e querce, sarà aperto dalle 9 alle 21 tutti i giorni. è stato arricchito di un front-office, due isole dei bambini, con giochi e attrezzature per più piccoli, un anfiteatro per gli spettacoli, e un “percorso vita”, 12 stazioni per il fitness e la cura del corpo, adatte a persone di tutte le età e capacità fisiche. Un grande telone ricopre la struttura dell’ex sanatorio che una volta recuperato diventerà parte integrante del parco.