Lavoratori del trasporto oncologico e dializzati, protesta in Prefettura per l’internalizzazione

LECCE- Chiedono l’internalizzazione i lavoratori dipenti della Tundo spa che svolgono il servizio di trasporto sanitario per malati oncologici e dializzati dell’Asl di Lecce. In mattinata hanno protestato davanti alla Prefettura. Una delegazione dei Cobas è stata ricevuta dalla dott.ssa Federico.

Tante le richieste dei lavoratori: il pagamento sostitutivo per le mensilità non pagate e per quelle pagate parzialmente all’80% dall’Asl di Lecce e di altre indennità non percepite dalla forza lavoro. “Ci sono ancora dipendenti Tundo con stipendi arretrati non percepiti-dicono dal Cobas- per questo si chiede con maggior forza l’applicazione immediata delle linee guida della Regione Puglia che prevedono l’internalizzazione del servizio oncologico e dializzati. A distanza di un anno stiamo ancora aspettando”.