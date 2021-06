Test del Dna fetale gratis per le over 40 o a rischio, sì alla legge in Commissione

BARI – Il test del DNA fetale, esame non invasivo di fondamentale importanza per la gravidanza, potrà essere gratuito in tutta la Puglia per le donne con età superiore ai 40 anni, e per tutte quelle anche con età inferiore ma fattori di rischio medio alti. Lo prevede la proposta di legge approvata in Commissione Sanità del Consiglio regionale. “Stiamo provando a realizzare questa rivoluzione di sanità e di giustizia sociale per le donne, per i loro corpi e per la loro anima – ha spiegato Donato Metallo, consigliere regionale del Pd, primo firmatario della legge. Il NIPT, test prenatale non invasivo oggi costa alle coppie dai 400 agli 800 euro.

Nella proposta diventa gratuito per le donne con età superiore ai 40 anni e per quelle con età inferiore ma fattore di rischio elevato.