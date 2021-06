Ospedale per le maxi emergenze della Fiera a rischio? Scintille tra Regione e Comune

BARI – L’ospedale per le maxi emergenza della Fiera del Levante costato 25 milioni di euro e destinato a funzionare anche nel post pandemia, sembrerebbe finito al centro di una diatriba a distanza tra Comune di Bari e Regione Puglia, quindi tra Antonio Decaro e Michele Emiliano.

L’inghippo è sulle deroghe. Per Decaro scadrebbero a fine luglio e non essendoci più una emergenza ricoveri non sarebbe prorogabile perché, di fatto, mancano le autorizzazioni per rendere la struttura una soluzione definitiva.

Non la pensa così la Regione che senza troppi giri di parole ha fatto sapere che quella struttura da una parte sarà fatta, lì o altrove. E che comunque il Comune è un socio importante dell’ente fiera, ma la Regione lo è altrettanto. Come dire, nel cda il braccio di ferro. Tant’è che il governatore Michele Emiliano ha fatto sapere di essere al lavoro con l’ente Fiera per giungere ad un accordo. Il progetto prevederebbe la costruzione di nuovi padiglioni nelle aree scoperte così da mantenere gli spazi occupati dall’ospedale per le funzioni legate alla maxi emergenza.

Che ne penserà la Fiera? Per Emiliano l’accordo converrebbe perché – ha detto –”abbiamo fornito in questi mesi un aiuto notevole, avendo pagato l’affitto in un momento in cui le fiere erano ferme. Hanno superato grazie a questo un momento finanziariamente molto complicato”. “Il centro emergenza – ha aggiunto – noi comunque lo dobbiamo fare, quindi da qualche parte lo faremo, anche perché quello che è dentro il Padiglione maxi emergenze può essere spostato”.

Insorgono le opposizioni. Per Forza Italia si tratta di un “disastro colossale annunciato”, “la Puglia deve avere un sussulto di orgoglio e indignarsi profondamente per quanto sta accadendo per l’ospedale della Fiera del Levante, costato 25 milioni di euro”. Il capogruppo di Fratelli d’Italia, Ignazio Zullo, che ha parlato di “parole inquietanti” quelle dette dal presidente della Regione, che ha parlato da “tiranno”. Zullo aggiunge che è stata svelata la volontà della Regione Puglia “di far entrare nelle casse della società che gestisce una bella boccata d’ossigeno extra”