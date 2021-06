Mrs: “SS 274, raddoppio urgente per mettere in sicurezza la statale della morte”

SALENTO- SS 274: intervengono i coordinatori cittadini del Movimento Regione Salento di Gallipoli, Alezio, Matino, Taviano, Melissano, Casarano, Racale, Alliste – Felline, Ugento, Taurisano, Presicce a Acquarica, Salve, Morciano, Patù, Gagliano del Capo, Castrignano del Capo – Santa Maria di Leuca.

“Nel grande capitolo delle strade insicure e incompiute del Salento- dicono- non c’è solo la statale 275, per la quale abbiamo combattuto per anni e che pare finalmente potrà essere ultimata grazie alla nomina di un commissario ministeriale. C’è una questione altrettanto importante che merita la stessa attenzione. Parliamo della strada statale 274 che collega Taviano a Santa Maria di Leuca, e scendiamo in campo chiedendo al nostro presidente Paolo Pagliaro, consigliere regionale e capogruppo La Puglia domani, di portare questa emergenza all’attenzione del Consiglio regionale. È veramente inammissibile che la carreggiata della statale, ad iniziare da Taviano, ritorni ad essere a due corsie e senza guardrail. Basta un attimo, una distrazione, e il peggio è inevitabile. Chiediamo dunque che venga progettato il raddoppio di quella che è stata denominata “la statale della morte” del Basso Salento. Già nel 2017, in un rapporto dell’Agenzia strategica per lo sviluppo ecosostenibile del territorio (ASSET), veniva indicata come una delle statali salentine più pericolose e con il maggior numero di decessi. Quindi quello che sottolineiamo noi, oltre al valore strategico dell’opera che collega Taviano a Santa Maria di Leuca, interessando tutte le marine di quel versante, è la necessità improcrastinabile di mettere in sicurezza la strada, per evitare che il numero di incidenti continui a salire tragicamente”.