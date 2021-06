In arrivo 100 milioni di euro per risanare le strade dei Comuni pugliesi

BARI – Cento milioni di euro per sistemare strade e marciapiedi di tutti i 257 Comuni pugliesi. Nessuno escluso. Regione Puglia e Anci annunciano l’arrivo di fondi per rimettere a nuovo strade e marciapiedi colabrodo, problema comune in tantissime città.

I fondi saranno attinti dalle casse della Regione per dare soldi cash ai Comuni che non hanno disponibilità economiche per intervenire sui propri territori. Lavori indispensabili per la messa in sicurezza delle strade ma anche per il decoro. Fondi che – ha spiegato il governatore Emiliano – “mancano da vent’anni perché lo Stato ha smesso di erogarli”. “Ce lo possiamo permettere – ha detto l’assessore al Bilancio Raffaele Piemontese – perché il bilancio regionale è in buona salute”.

Il presidente dell’Anci, Domenico Vitto, ha parlato del “più importante cantiere allestito in un settore su cui noi Comuni possiamo, con queste risorse, finalmente recuperare una boccata di ossigeno: per una città media, poter disporre di un portafoglio di 300-400 mila euro per la manutenzione delle proprie strade, è un fatto davvero straordinario”.

Il criterio del riparto si fonda su due punti: il numero di abitanti che vale il 55% del calcolo e la superficie comunale che pesa per il restante 45%. A partire dalla pubblicazione dell’Avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, i Comuni avranno 5 mesi di tempo per presentare uno o più progetti che, a pena di inammissibilità, siano esecutivi, quindi immediatamente cantierabili. Dall’ammissione al contributo regionale, avranno 6 mesi per indire le gare e aprire i cantieri e successivi altri 6 mesi per completare i lavori e rendicontare le spese alla Regione. All’inizio dei lavori, la Regione Puglia trasferirà ai Comuni il 70 per cento delle risorse riconosciute, il restante 30% sarà trasferito alla conclusione. Scadenza dei lavori, fine 2022.

Qui l’elenco dei finanziamenti, comune per comune PROGETTO STRADAXSTRADA