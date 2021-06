Devastazione incendi: in fiamme ettari di pineta e macchia mediterranea. Il video

SALENTO- Prende il via ufficialmente in Puglia la campagna Antincendio Boschivo 2021. A Bari è stata inaugurata la sala operativa Unificata Permanente all’interno della sede di Protezione Civile. Nei mesi più caldi dell’anno gli incendi portano devastazione, ferite in termini di vite, economie, patrimonio boschivo, biodiversità, difficili da rimarginare. E nonostante gli sforzi gli incendi aumentano. A causarli sicuramente la siccità, per la mancanza di piogge, ma anche gli alberi devastati dalla Xylella, i campi abbandonati, e i piromani.

Il Salento in questi giorni di forte vento di tramontana continua a bruciare. A Torre Chianca un incendio ha divorato diversi ettari di campagna. I vigili del fuoco sono stati impegnati per ore per domare le fiamme insieme all’elicottero del Reparto Volo Puglia dei Vigili del Fuoco. Un incendio vastissimo che ha in breve tempo raggiunto l’entroterra, così come avvenuto a S.Cataldo con le fiamme, partite dalle campagne e dalla pineta nella marina, che si sono propagate sino a S.Ligorio, distruggendo centinaia di alberi e macchia mediterranea. Anche qui al lavoro diverse squadre dei vigili del fuoco per l’intero pomeriggio.

Grave incendio anche tra Castro e Santa Cesarea Terme: le fiamme hanno divorato alberi e macchia mediterranea in una zona risultata essere, negli ultimi cinque anni, la più devastata del salento insieme a Porto Cesareo, Otranto e Nardò. Tre canadair hanno sorvolato il cielo per ore rifornendosi di acqua dal mare e dai Laghi Alimini.

Una situazione che sta diventando incontrollabile. Per contrastare l’altissimo numero di incendi in tutta la giornata i Vigili del Fuoco di Lecce hanno dovuto richiamare in servizio diverse unità di personale. Ma nonostante ciò lo squilibrio esistente fra le risorse che sarebbero servite e quelle disponibili non ha permesso di fare nemmeno lontanamente fronte alle richieste di soccorso giunte al 115. Nonostante gli sforzi quindi gli incendi aumentano. Nel 2020 sono stati eseguiti in Puglia 5.568 interventi antincendio rispetto ai 4.181 del 2019, di cui 183 incendi boschivi rispetto ai 166 del 2019.