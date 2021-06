Riforma fiscale, Mazzotta (Fi): rimettere al centro piccole e medie imprese

LECCE- “Dobbiamo riaccendere il motore dell’economia dell’Italia: le piccole e medie imprese. Per questo, abbiamo aderito con determinazione alla mobilitazione del partito per promuovere e diffondere il progetto di riforma fiscale di Forza Italia”. Così il consigliere regionale e coordinatore provinciale di Forza Italia, Paride Mazzotta, che ha partecipato al gazebo a Lecce. “Pace fiscale, riduzione delle tasse, blocco delle cartelle esattoriali e semplificazione: sono solo alcuni dei punti centrali della riforma fortemente voluta dal presidente Berlusconi. Il ceto medio del Paese, le piccole e medie imprese, continuano ad essere vessate dal fisco e da un sistema che non mette nessuno nelle condizioni di crescere e creare valore. Oggi siamo nelle maggiori piazze italiane per diffonderne i contenuti e confrontarci con i cittadini. Dopo un momento di gravissima difficoltà come quello che stiamo vivendo, c’è bisogno di uno shock che possa sostenere e supportare il rilancio occupazionale ed economico. Per noi questa è la battaglia di sempre, un pilastro ideologico per Forza Italia e ci auguriamo che gli sforzi compiuti possano servire ad una rapida calendarizzazione della proposta nell’agenda del parlamento”.