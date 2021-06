A Gallipoli, il castello riapre con “Un mare di storie”

GALLIPOLI- Nell’antico maniero Gallipolino che riapre finalmente, il fascino raddoppia. La storia si racconta, anzi…un mare di storie! Un progetto, che nasce da un’inedita commistione di linguaggi e dal dialogo tra tradizione e innovazione, pubblico e privato, cittadini e turisti passato e futuro, in un mosaico di echi e suggestioni. Riapre, con non poca emozione, il Castello di Gallipoli e riapre con una mostra “immersiva” creata e dedicata interamente a Kalè polis, la città bella per antonomasia, alla sua storia e al suo Castello.

La mostra “Castello di Gallipoli – Un mare di storie” sarà visitabile fino al prossimo 14 novembre Un viaggio “experience”, prodotta dall’Agenzia di comunicazione Orione, che gestisce l’antico maniero dal 2014, e curata da Creation, fa parte di un progetto più ambizioso finanziato dalla Regione Puglia nell’ambito di “Custodiamo la cultura in Puglia 2021 – misure di sviluppo per lo spettacolo e le attività culturali”, e realizzato in sinergia con l’Amministrazione Comunale.

Un nuovo modo di coinvolgere il visitatore, un salto sorprendente dal passato al futuro per un’esperienza unica da vivere. A Gallipoli città, crocevia di culture, ha tanto da raccontare, storie di terra e di mare, che da secoli hanno definito il nostro territorio. Il Castello di Gallipoli – gestito dall’Agenzia di Comunicazione Orione di Maglie, con la direzione generale di Luigi Orione Amato e la direzione artistica dell’architetto Raffaela Zizzari – dopo decenni di chiusura e incuria, da luglio 2014 accoglie turisti provenienti da tutto il mondo, dalla Puglia e dal Salento, e i cittadini che da troppo tempo vedevano negata la possibilità di apprezzare sale, torrioni, gallerie, corridoi, di ammirare la bellezza della luce del sole sulle pareti dell’atrio e il panorama mozzafiato che regalano le terrazze circondate dal mare Jonio